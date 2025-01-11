Bakan Tunç: Bu millet onlara her seçimde kırmızı kart göstermeye devam edecek

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘kırmızı kart’ söylemini eleştirerek, “Bunların siyaseti kırmızı karttır. O nedenle bu millet onlara her zaman, her seçimde kırmızı kart göstermeye devam edecektir” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Kütahya 8’inci Olağan Kongresi'ne katılmak için Kütahya’ya geldi. Tunç, kongre öncesi semt pazarında esnafları ziyaret etti. Ardından Kütahya Adliye binasına geçen Tunç, burada hakim ve savcılarla sohbet ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Şeref defterini imzalayan Tunç, ardından Kütahya Yeni Kapalı Spor Salonu’na geçti. Kongreye, Bakan Tunç’un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Erkan Güral, milletvekilleri, ilçe ve belde belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘kırmızı kart’ söylemini eleştiren Bakan Tunç, her seçimde milletin muhalefete kırmızı kart gösterdiğini söyledi. İktidar olarak eser siyaseti yaptıklarını kaydeden Bakan Tunç, “Bu ülkenin ana muhalefetinin de siyaseti kırmızı kart siyasetidir. İşte bunlar hep bu kırmızı kartla engellemeye çalışmışlardır, güzel işleri, iyi işleri. İyi icraatları hep kırmızı kart göstermişlerdir. Bunların geleneğinde bu vardır. Bunlar Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına, işte Menderes’in o 10 yıllık iktidarı döneminde, ‘O güzel eserlere bir dönüp baktılar mı?’ demiyor mu rahmetli Menderes? Onlar rahmetli Menderes'e de kırmızı kart göstermişlerdi. Onlar rahmetli Özal’a da kırmızı kart göstererek, onun yolunu kesmek istemişlerdir. Onlar rahmetli Erbakan Hocamıza neler yapmışlardır neler. Hep kırmızı kart göstermişlerdir. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gösterdikleri o kırmızı kartı, milletimiz çok iyi hatırlıyor. O büyük projelerin önünde engellemek için, onları durdurmak için, havaalanlarına karşı gelenler bunlardır. Nükleer santrale, kömüründen barajlarına varıncaya kadar hepsine karşı gelen, kırmızı kart göstermek isteyen bu CHP zihniyetidir. Bu ülkenin, milli iradenin önünü kesilmesinde, her 10 yılda bir darbecilerin, muhtıracıların destekçisi olan bu Yassı Ada zihniyetidir. Hep demokrasiye kırmızı kart göstermeyi bir gelenek haline getirmişlerdir. Bugün de gösterdikleri o seremoniden, milletimiz o eski kırmızı kartları gayet hatırlamaktadır. Bunlar 28 Şubat'ta gösterdikleri o kırmızı kartlarla, o başörtülü kızlarımızı, üniversite birincisi olan, o kürsülere konuşma yapmak için çıkan, ödülünü almak için çıkan o kızlarımızı, yaka paça kürsülerden indirerek, kırmızı kart gösterenlerdir. Onlar başörtüsüyle seçilen milletvekilimiz Merve Kavakçı'ya, ‘Bu kadına haddini bildirin, buna kırmızı kart gösteriyoruz, bunun mecliste işi yok’ diyen bunlardır. Bunların siyaseti kırmızı karttır. O nedenle bu millet onlara her zaman, her seçimde kırmızı kart göstermeye devam edecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın” dedi.