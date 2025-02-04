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        Kütahya'da sosyal medyada silah paylaşımlara 12 gözaltı

        KÜTAHYA'da sosyal medya platformları üzerinden silahla fotoğraf ve video paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı, 12'si ruhsatsız 17 silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 16:56 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:00
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        Kütahya'da sosyal medyada silah paylaşımlara 12 gözaltı
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        KÜTAHYA’da sosyal medya platformları üzerinden silahla fotoğraf ve video paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı, 12’si ruhsatsız 17 silah ele geçirildi.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden tabanca, tüfek ve mühimmat paylaşımında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Silahlı paylaşımlar yaparak kamuoyunda korku ve paniğe neden olan 12 şüpheli tespit edildi. Adreslerine baskın yapılan şüphelilerin, evlerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatlı av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 havalı tüfek, 263 av tüfeği kartuşu, 36 fişek, 3 bıçak, muşta, seyyar dipçik ve seyyar gez ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 12 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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