Domaniç'te kar yağışı

Domaniç'te hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereye kadar düştü. Gece yarısından itibaren zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, yolun trafiğe kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri de sürücüleri kışlık lastiği olmayan yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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