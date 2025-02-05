Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Domaniç'te kar yağışı

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ni beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:56 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Domaniç'te kar yağışı
        ABONE OL

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ni beyaza bürüdü.

        Domaniç'te hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereye kadar düştü. Gece yarısından itibaren zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, yolun trafiğe kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri de sürücüleri kışlık lastiği olmayan yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Galatasaray, Lemina'yı açıkladı!
        Galatasaray, Lemina'yı açıkladı!
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        "Burnumu takma zannetti"
        "Burnumu takma zannetti"
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez

        Benzer Haberler

        Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk, partisinden istifa etti
        Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk, partisinden istifa etti
        Kütahya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
        Kütahya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
        Kütahya'da sosyal medyadan silah görseli paylaşan 12 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da sosyal medyadan silah görseli paylaşan 12 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da sosyal medyada silah paylaşımlara 12 gözaltı
        Kütahya'da sosyal medyada silah paylaşımlara 12 gözaltı
        MHP Kütahya Milletvekili Erbaş, İl Genel Meclisi'nde konuştu
        MHP Kütahya Milletvekili Erbaş, İl Genel Meclisi'nde konuştu
        Kütahya Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, kentteki eğitim faaliyetlerini değerlen...
        Kütahya Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, kentteki eğitim faaliyetlerini değerlen...