Kütahya, karla beyaza büründü

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte, akşam saatlerinde kar etkili oldu. Yağışın ardından kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen karla birlikte trafikteki sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti. Kütahya Belediyesi ekipleri de kar yağışının ardından temizlik çalışmalarına başladı.

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