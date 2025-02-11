Otomobil dereye savruldu; 3 yaralı
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye savruldu.
KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, geç saatlerde Gediz-Kütahya Karayolu üzerindeki Yunuslar Köyü yakınlarında meydana geldi. Kütahya’dan Gediz’e giden M.A. yönetimindeki 43 AEL 748 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan sürücü M.A. ile yolcu olarak bulunan Z.A. ve A.A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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