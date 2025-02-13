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        Ceset sandılar, cansız manken çıktı

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde ceset ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, poşet içerisinde cansız manken ile karşılaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:13 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:15
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        Ceset sandılar, cansız manken çıktı
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        KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde ceset ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, poşet içerisinde cansız manken ile karşılaştı.

        Tavşanlı-Harmancık kara yolu üzerindeki ormanda ceset olduğu ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti. Orman girişinde araştırma yapan ekipler, içinde insan cesedi olduğunu belirtilen poşeti kontrol ettiklerinde cansız mankenle karşılaştı. Çevrede yapılan araştırmanın ardından jandarma, cansız mankeni olay yerinden kaldırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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