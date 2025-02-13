Ceset sandılar, cansız manken çıktı

Tavşanlı-Harmancık kara yolu üzerindeki ormanda ceset olduğu ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti. Orman girişinde araştırma yapan ekipler, içinde insan cesedi olduğunu belirtilen poşeti kontrol ettiklerinde cansız mankenle karşılaştı. Çevrede yapılan araştırmanın ardından jandarma, cansız mankeni olay yerinden kaldırdı.

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