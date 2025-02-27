Kütahya'da tefecilere operasyon; 4 gözaltı

KÜTAHYA'da tefecilik yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı, 6 milyon 447 bin lira değerinde 70 senet ile çok sayıda tapu ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen O.Ö., A.S.Ö., Ü.Ş. ve E.İ.'yi takibe aldı. Bir süre izlenen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Evlerine baskın yapılan şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde ve araçlarında yapılan aramalarda 6 milyon 447 bin lira değerinde 70 senet, 3 not defteri, 10 tapu, tabanca ile fişek ele geçirildi. Şüphelilerden A.S.Ö. ifadesinin ardından, E.İ. ve O.Ö. yurt dışı yasağıyla serbest bırakılırken, Ü.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.