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        Kütahya'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 13 yaralı

        KÜTAHYA'da yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan TIR'a arkadan çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 09:19 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:25
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        Kütahya'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 13 yaralı
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        KÜTAHYA’da yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan TIR’a arkadan çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Zafertepe kavşağı yakınında meydana geldi. Antalya-İstanbul seferi yapan Mustafa Can K. yönetimindeki 26 UA 030 plakalı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Ali Osman Y. idaresindeki 43 ACT 779 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan otobüsün muavini Semih Engin Ç., itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile kurtarıldı. Muavin Semih Engin Ç. ile yolcular Şerife D., Melike G., Fatma Tuana B., Betül D., Sefa S., Ahmet C., Ebru Ş., Serap A., Zekeriya İ., Muharrem T., Şerife Ç. ve Gül Mina E. ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’nde kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayı yara almadan atlatan yolcular, soğuktan korunmaları için olay yeri yakınındaki polis uygulama noktasına alındı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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