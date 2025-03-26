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        Kütahya'da çifte cinayetin şüphelisi tutuklandı

        KÜTAHYA'da eşi Havva Yeni (61) ile gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği Salih Ten'i (60) av tüfeği ile öldüren Ali Osman Yeni (59), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:00 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:05
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        Kütahya'da çifte cinayetin şüphelisi tutuklandı
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        KÜTAHYA'da eşi Havva Yeni (61) ile gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği Salih Ten'i (60) av tüfeği ile öldüren Ali Osman Yeni (59), tutuklandı.

        İnköy Mahallesi 8'inci Ak Sokak'taki parkta eşiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği Salih Ten'i ardından da 66'ncı İncik Sokak'taki evine giderek eşi Havva Yeni'yi av tüfeğiyle öldüren Ali Osman Yeni, polis ekipleri tarafından yakalanıp, olayın gerçekleştiği bölgeden sorumlu jandarmaya teslim edildi. Kütahya Jandarma Komutanlığı ifadesi alınan Ali Osman Yeni işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgundan sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Yeni, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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