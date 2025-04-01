Kütahya'da minibüs, emniyet şeridindeki otomobile çarptı; 3 yaralı

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 19’ncu kilometresinde meydana geldi. Hasan Arıcı yönetimindeki 09 LE 555 plakalı minibüs, emniyet şeridinde park halinde bulunan 15 HH 880 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Kemal Çetin (57), Emirhan Arıcı (17) ve Ayşe Gür (18) yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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