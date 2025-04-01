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        Kütahya'da minibüs, emniyet şeridindeki otomobile çarptı; 3 yaralı

        KÜTAHYA'da minibüs, emniyet şeridinde park halinde olan otomobile arkadan çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 19:30 Güncelleme: 01.04.2025 - 19:35
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        Kütahya'da minibüs, emniyet şeridindeki otomobile çarptı; 3 yaralı
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        KÜTAHYA’da minibüs, emniyet şeridinde park halinde olan otomobile arkadan çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 19’ncu kilometresinde meydana geldi. Hasan Arıcı yönetimindeki 09 LE 555 plakalı minibüs, emniyet şeridinde park halinde bulunan 15 HH 880 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Kemal Çetin (57), Emirhan Arıcı (17) ve Ayşe Gür (18) yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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