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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 17:06 Güncelleme: 02.04.2025 - 17:10
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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı
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        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Tavşanlı-Emet kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı istikametine seyreden Muhammet İ.'nin (21) kullandığı 43 KJ 229 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa G. (49) idaresindeki 43 AEA 330 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Mustafa G.'nin aracının boş araziye savrulduğu kazada, sürücüler ile 43 AEA 330 plakalı araçtaki yolcu Z.G. (24) yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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