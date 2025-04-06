Evi yanan kadın: Evim 1 saat içinde yandı, bir şey yapamadık

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Hacer Çelik "Koca evim bir saat içinde yandı gitti. Bir şey yapamadık" dedi

Yangın, dün saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Çokköy’de çıktı. Kasım Çelik’e ait tek katlı evde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Evde bulunan Hacer Çelik ise hemen evden çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri ve Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 2 arazöz sevk edildi. Ekipler alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda ev kullanılamaz hale geldi.

'ÇOK KORKTUM'

Bursa'da ikamet ettiğini eşinin ise yurt dışında çalıştığını ve bayram tatili için köye geldiğini söyleyen Hacer Çelik, "Bayram tatili için köye geldim. Kızlarım komşuya gitmişti, ben de dayımlardaydım. Eve geldim, çatıdan çıtır çıtır sesler geliyordu ve bir koku vardı. Sonra birden tavan çökmeye başladı. Çok korktum. Dışarı fırladım, konu komşuyu çağırdım. İtfaiyenin numarasını bilemedim. Koca evim bir saat içinde yandı, gitti. Bir şey yapamadık. Eşim aradı ve 'Komşulara yangın sıçramasın, kepçeyle yıkın; mala gelsin, cana gelmesin' dedi." ifadelerini kullandı.