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        Domaniç-İnegöl yolunda kar ve sis

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda, kar yağışı ve sis etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:19 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:25
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        Domaniç-İnegöl yolunda kar ve sis
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        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda, kar yağışı ve sis etkili oldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan soğuk hava ve kar yağışı uyarıları, Kütahya’da etkisini gösterdi. Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan Kocayayla Geçidi'ndeki kara yolunda, önceki gece başlayan kar yağışı, dün gün boyu yoğun sisle birlikte etkili oldu. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kocayayla mevkisinde ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürürken, sürücülere uyarılara dikkat etmeleri çağrısı yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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