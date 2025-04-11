Bakan Tunç: Yargının bağımsız ve tarafsız olmadığını söylemek insafsızlıktır (2)

'AKPARTİNİN 23 YILDIR İKTİDARDA KALMASININ SEBEBİ, MİLLETİN SESİNE KULAK VERMESİDİR'

Kütahya Adalet Sarayı’nın açılışı için kente gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açılış törenin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na giderek İl Başkanı Ceyda Çetin Erenle birlikte ilçe başkanları ile toplantı yaptıktan sonra partililerle bir araya geldi. Bakan Tunç, “AK partinin 23 yıldan bu yana iktidarda kalmasının sebebi milletin sesine kulak vermesidir. Yöneticilerinin milleti gibi düşünmesidir. Liderin milletine, milletinin de liderine güvenmesidir. Ve 23 yıldır dur durak bilmeden eser üretmesidir. 81 ili yatırımlarla donatmasıdır. En ücra köye gitseniz AK Parti’nin eserleri vardır. Bu eser siyaseti sayesinde millet odaklı insan odaklı siyaset sayesinde bugünlere kadar iktidarda kaldık.'' dedi.

'27 MAYIS CUNTACILARI VE DARBECİLERİ MENDERESİ BURADA GÖZALTINA ALDI'

Milletvekili olduğu dönemde Adnan Menderes'in Kütahya'da gözaltına alındığını söyleyen Bakan Tunç, ''Muhalefet hep karşımızda kısır siyaset çatışmalar içerisine girdi. Hep tuzaklar kuranlara destek olmaya çalıştı. Bu ülkede demokratik siyasi tarihimiz aynı zamanda darbeler tarihi maalesef cuntacıları milli iradeyi zaman zaman engellemek için devreye girdiler. Burası Kütahya rahmetli Menderes’in milletvekili olduğu dönem o 27 Mayıs cuntacıları ve darbecileri rahmetli Menderesi burada gözaltı yaptı. Buradan hapishaneye götürdüler sonra yargılama denilemez ona o uyduruk davalarla maalesef idama mahkum ettiler ve bakanlarıyla birlikte maliye bakanı, dışişleri bakanıyla birlikte yassı adada idama mahkum edildi'' dedi.