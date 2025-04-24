Kütahya'da fuhuş operasyonu; 6 gözaltı (2)

Kütahya’da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler Ö.A. (36), H.A. (41), İ.K. (54), S.Y. (66), T.K. (76) ile İ.K. (69), savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkemece ifadeleri alınan 6 şüpheli, ‘fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.