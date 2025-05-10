Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da 4 kümes yandı; 100 tavuk öldü

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde 4 kümeste çıkan yangında yaklaşık 100 tavuk öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 14:21 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da 4 kümes yandı; 100 tavuk öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde 4 kümeste çıkan yangında yaklaşık 100 tavuk öldü.

        Domaniç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan İlhan Türk’e ait yan yana 4 kümeste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip kısa sürede söndürdü. Yangında kümesler kullanılmaz hale gelirken, yaklaşık 100 tavuk öldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zincirleme kaza! 6 ölü, çok sayıda yaralı!
        Zincirleme kaza! 6 ölü, çok sayıda yaralı!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Kütahya'da ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
        Kütahya'da ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
        Kütahya'da bir yılda yaklaşık 4 bin kişi yüzme öğrendi
        Kütahya'da bir yılda yaklaşık 4 bin kişi yüzme öğrendi
        Domaniç'te sulama göleti çalışmaları sırasında fışkıran su ilgi gördü
        Domaniç'te sulama göleti çalışmaları sırasında fışkıran su ilgi gördü
        Kütahyalı çini ustası "Ameli İsmail" eserlerinde Sümerlerden bugüne köprü k...
        Kütahyalı çini ustası "Ameli İsmail" eserlerinde Sümerlerden bugüne köprü k...
        Kütahya'da vatandaşlar Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Kütahya'da vatandaşlar Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Kütahya'da devlet hastanesi ek binasının temeli atıldı
        Kütahya'da devlet hastanesi ek binasının temeli atıldı