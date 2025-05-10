Kütahya'da 4 kümes yandı; 100 tavuk öldü

Domaniç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan İlhan Türk’e ait yan yana 4 kümeste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip kısa sürede söndürdü. Yangında kümesler kullanılmaz hale gelirken, yaklaşık 100 tavuk öldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.