Yolcu treni, sürücüsünün raylara bırakıp kaçtığı otomobile çarptı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, firar eden sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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