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        Eşiyle tartışıp çatıya çıktı

        KÜTAHYA'daeşiyle tartıştıktan sonra evin çatısına çıkarak intihar etmek isteyen H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 13:04 Güncelleme: 09.06.2025 - 13:05
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        Eşiyle tartışıp çatıya çıktı
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        KÜTAHYA'daeşiyle tartıştıktan sonra evin çatısına çıkarak intihar etmek isteyen H.A., (36) polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

        Olay, saat 03.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Yıldız Sokak'ta meydana geldi. H.A., evde eşiyle tartışmasının ardından sinirlenerek 4'üncü kattaki çatıya çıktı. Balkon kısmından intihar etmek isteyen H.A.'yı yakınları, ikna edemeyince polise haber verdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yere hava yastığı açarak tedbir aldı. O esnada, H.A.'yı ikna etmeye çalışan polisler, bir anlık dalgınlığından faydalanarak içeri çekti. H.A., sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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