Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
KÜTAHYA'nınSimav ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.
KÜTAHYA'nınSimav ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; saat 13.15'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7.71 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Simav'ın yanı sıra çevre ilçelerden hafif şekilde hissedildi. İl belirlemelere göre herhangi bir mal kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
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