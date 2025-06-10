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        Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

        KÜTAHYA'nınSimav ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 13:36 Güncelleme: 10.06.2025 - 13:40
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        Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
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        KÜTAHYA'nınSimav ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; saat 13.15'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7.71 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Simav'ın yanı sıra çevre ilçelerden hafif şekilde hissedildi. İl belirlemelere göre herhangi bir mal kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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