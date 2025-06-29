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        Emlak ofisinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

        KÜTAHYA'da 4 katlı bir otelin giriş katındaki emlak ofisinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 13:27 Güncelleme: 29.06.2025 - 13:30
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        Emlak ofisinde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
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        KÜTAHYA’da 4 katlı bir otelin giriş katındaki emlak ofisinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında, ofisin üst katındaki otelde kalan 6 kişi yoğun dumandan etkilendi.

        Servi Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’ndeki bir otelin giriş katındaki emlak ofisinde, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında otelin 2’nci katında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sepetli merdiven ile tahliye edildi. Otelde konaklayan 14 kişiden 6’sı ise yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk kontrolleri yapılan 6 kişiden 2’si, tedbir amaçlı Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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