Kütahya'da ruhsatsız iş yerinde gaz kaçağı nedeniyle patlama; 1 yaralı

KÜTAHYA’da bir kafenin mutfağında gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada iş yeri çalışanı N.K. (19) yaralandı. Kafe yakınındaki bir iş yerinde hasar oluştu. Ruhsatsız olduğu belirtilen iş yeri mühürlendi.

Yıldırım Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki bir kafenin mutfağında gaz kaçağı nedeniyle patlama oldu. Patlama sırasında iş yerinde bulunan çalışanlardan N.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenlik önlemi alırken, vücudunda yanık ve kesi oluşan N.K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. N.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ruhsatı olmadığı öğrenilen iş yeri, ekiplerin incelemesinin ardından mühürlendi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.