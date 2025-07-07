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        İnşattan düşen stajyer öğrenci 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 15 gün önce ilaç fabrikası inşaatında çatıdan düşerek ağır yaralanan stajyer Mehmet Dallı (17), hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 21:00 Güncelleme: 07.07.2025 - 21:00
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        İnşattan düşen stajyer öğrenci 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
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        KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde 15 gün önce ilaç fabrikası inşaatında çatıdan düşerek ağır yaralanan stajyer Mehmet Dallı (17), hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal bölümü 12'nci sınıf öğrencisi olan Mehmet Dallı, bir süredir staj yaptığı metal işleri alanında faaliyet gösteren firma çalışanlarıyla birlikte; Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ilaç fabrikası inşaatına gitti. Metal çatı malzemesinin kurulumu sırasında düşen Mehmet Dallı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 15 gündür yoğun bakımda tedavi gören Dallı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Mehmet Dallı için Tavşanlı ilçesine bağlı Akçeşehir köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye dolmuş sürücüsü olan baba Ali Dallı ile sürücü esnafının yanı sıra binlerce kişi katıldı. Mehmet Dallı, cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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