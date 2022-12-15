Kütahya'da trafik kazasında yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

Hisarcık-Kütahya kara yolunda 5 Aralık'ta otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Ahmet Faruk Yavuz, tedavi gördüğü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Ümran Aygen İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Yavuz'un vefatı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.



M.Y'nin kullandığı otomobil 5 Aralık'ta Hisarcık-Kütahya kara yolu Aslanapa Kavşağı yakınlarında yola çıkan domuza çarparak devrilmiş, Ahmet Faruk Yavuz (8) ağır yaralanmıştı.









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