Kütahya'da devrilen öğrenci servisindeki 5 kişi yaralandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.



Yunuslar köyünden Yağmurlar köyüne ilk okul öğrencilerini taşıyan Mehmet T. yönetimindeki 43 LT 513 plakalı minibüs, dönüş yolunda şarampole devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile 4 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Çavdarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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