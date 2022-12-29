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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gediz’de evde çıkan yangın söndürüldü

AA

Gediz’de evde çıkan yangın söndürüldü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Pınarbaşı köyünde Hüseyin Kıyak'a (83) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylüler alevlere ilk müdahaleyi yaparak itfaiyeye durumu bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının, sobadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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