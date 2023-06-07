Kütahya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 lise öğrencisi öldü, 1 kişi yaralandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 3 lise öğrencisinden 2'si hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı.

Arda D'nin (16) kullandığı 43 AAE 015 plakalı otomobil, ilçenin Muradınlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tavanı ve sağ tarafı ezilen aracın sürücüsü Arda D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Bekir Berk K. (17) ve Ekrem A. (15) ise Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Bekir Berk K. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ekrem A'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Hayatını kaybeden Arda D'nin Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde, Bekir Berk K'nin ise Mesleki Eğitim Merkezi'nde 11. sınıf öğrencileri oldukları öğrenildi.

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