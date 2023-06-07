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Kütahya'daki trafik kazasında ölen 2 lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

AA

Kütahya'daki trafik kazasında ölen 2 lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Muradınlar Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren Bekir Berk Kurt (17) ve Arda Durukan'ın (16) cenazeleri, hastane morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kurt'un cenazesi, Halil Ağa Camisi'nde kılınan namazın ardından Akbaldır Mezarlığı'na defnedildi.

Durukan'ın cenazesi de Çitgöl beldesindeki Mezgit Camisi'nde kılınan namazın ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Törene, öğrencilerin yakınları, Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada, kazada ağır yaralanan Ekrem Aydoğmuş'un (15), sevk edildiği Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Muradınlar Mahallesi'nde dün ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Arda Durukan ile Bekir Berk Kurt hayatını kaybetmişti. Araçtaki Ekrem Aydoğmuş ise yaralanmıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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