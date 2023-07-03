Kütahya'da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da şap hastalığına rastlanması üzerine hayvan pazarlarında karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez İnköy Mahallesi'nde 10, Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca köyünde 6 işletmedeki büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlanması üzerine il genelinde karantina uygulanmasına karar verildi.

Hayvan satışı ve sevklerinin önlenmesi amacıyla il genelindeki hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı.

Veteriner hekimlerin aşı ve dezenfekte çalışmaları yaptığı kentte, şapla mücadele ve korunma yöntemleriyle ilgili yetiştiriciler de bilgilendirildi.

Köylerdeki işletmelerde şap hastalığı tarama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.