Simav'da trafik denetimlerinde 1296 sürücüye idari para cezası kesildi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde yılın ilk yarısında, kural ihlali yaptıkları tespit edilen 1296 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ocak ayından beri yapılan trafik denetlemelerinde yüksek sesle müzik yayını ve hatalı park, en çok gerçekleşen kural ihlallerinden oldu.

Denetimlerde yüksek sesle müzik yayını yapan 353, hatalı park yapan 366, kask kullanmayan 198, sürücü belgesiz araç kullanan 154, alkollü araç kullanan 68, emniyet kemeri takmayan 47, araç kullanımı esnasında telefon kullanan 15, engelli park yerine araç park eden 55 ve yetersiz ehliyet sahibi olan 40 sürücüye toplam 3 milyon 232 bin 942 lira para cezası uygulandı.

Polis ekiplerince, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.