Kütahya'da elektrik direğinde akıma kapılan 50'ye yakın leylek telef oldu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, elektrik direğine konan yaklaşık 50 leylek akıma kapılarak telef oldu.

Göbel Kaplıcaları mevkisinde elektrik direklerinin altında telef olmuş leylekleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 kilometrelik alandaki orta gerilim hattında akıma kapıldığı belirlenen yaklaşık 50 leyleği telef olmuş halde buldu.

Yaralı bir leylek ise tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

Olay nedeniyle bölgede bir süre elektrik kesintisinin yaşandığı belirtildi.

Veteriner hekim Mustafa Sevilmiş, AA muhabirine, yaralı leyleğe ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını belirterek, "Sonbaharın yaklaşmasıyla göçe başlayan leyleklerin göç koridorunda mola verdikleri sırada elektrik akımına kapıldığını tahmin ediyoruz." dedi.