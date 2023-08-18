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        Kütahya'dan iki motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 20:48
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        Kütahya'dan iki motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da polisten kaçan bir motosiklet sürücüsünün, başka bir motosikletle çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timi, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Talip Paşa Caddesi'nde durumundan şüphelenilen plakasız bir motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

        İhtara uymayarak kaçan H.K. ve G.K'nin bulunduğu motosiklet Samanpazarı Caddesi'nde Emin O. ve Kübra Y'nin bulunduğu 43 AEB 568 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosikletlerdeki 4 kişi, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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