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        Gediz'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:46 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:46
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        Gediz'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        İbrahim D. (19) yönetimindeki 35 BCV 888 plakalı motosiklet, Gediz-Kütahya kara yolunun 2. kilometresinde İsmail Hakkı Ç'nin (20) kullandığı 43 AEG 239 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler İbrahim D. ve İsmail Hakkı Ç. ile motosiklette bulunan Naci A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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