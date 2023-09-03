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        GÜNCELLEME - Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 18:04 Güncelleme: 03.09.2023 - 18:41
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        GÜNCELLEME - Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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        KÜTAHYA (AA) - ​​​​​​​ Kütahya'daki orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Domaniç ilçesine bağlı Kozluca köyü yakınlarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

        Yangına, 5 yangın söndürme uçağı, 4 helikopterin yanı sıra Kütahya, Bursa ve Eskişehir’den gelen 26 arazöz, 5 dozer ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri ile müdahale edildi.

        Yangın bölgesinde çalışmaları takip eden Kütahya Valisi Musa Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada yaklaşık 1,5 hektar alanda etkili olan yangının kontrol altına alındığını söyledi.

        Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Işın, "Saat 15.25 civarında Kozluca köyümüzün yakınlarında yangın meydana geldi. Orman Bölge Müdürlüğümüzün ekiplerimizle beraber hemen müdahale ettik. Çok şükür yangın söndürüldü. Şu anda soğutma işlemleri yapılıyor. Yaklaşık 1,5 hektarlık alan zarar gördü. İnşallah fidan dikim döneminde bu alanı yeniden yeşillendireceğiz. Orman Bölge Müdürümüz ile ekibine ve diğer kurumlarımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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