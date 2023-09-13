Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da ulaştırma ve turizm toplantısı yapıldı

        Kütahya'da, valilik öncülüğünde kentin ulaşımı ve turizminin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:39 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da ulaştırma ve turizm toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vali Musa Işın, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) ev sahipliğindeki toplantıda yaptığı konuşmada, katılımcı bir idarecilik anlayışını benimsediğini, Kütahya yararına olacak çalışmaları ortak akıl ile yapılmasını önemsediğini belirtti.

        Toplantıda kentin faydasına olacak çalışmalarda katılımcıların fikirlerini açıkça söyleyebildiği bir ortam oluşturulduğunu dile getiren Işın, şöyle konuştu:

        “Kütahya ile ilgili düşünceleri ve projeleri olanları dinlemek, Kütahya’mızı daha ileriye nasıl götürüleceği ile ilgili görüş alış verişinde ve istişarelerde bulunmak üzere buradayız. Burada, toplantımızın ana başlığı olan turizm ile ilgili düşüncesi olan herkes bu düşüncesini açıkça ifade edebilecektir. Toplantımızdaki amacımız yol haritamızı tespit etmektir. Bir taraftan valiliğimiz, diğer yandan ticaret odamız, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, milletvekillerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle işbirliği içinde Kütahya için çalışacağız. Birlikte hareket edince sonuç alabileceğimizi düşünüyorum.”

        Herkesin kendi işini yapması önemli ancak ortak akıllar yapılacak çalışmaların bir üst akıl oluşturarak daha faydalı olacağına vurgu yapan Vali Işın, “İşbirliği içinde çalışmanın sahaya yansımasıyla kolektif bir çalışma meydana gelecek. Bunun olumlu yansımalarını inşallah hep birlikte göreceğiz.” dedi.

        KÜTSO Başkanı Esin Güral Argat ise, daha önce yaptıkları toplantılarda kentin ulaştırma ve turizm temasıyla yapılmasına karar verildiğini söyledi.

        Bu alanlarda hazırlanan mastır planları üzerinde görüş alış verişinin önemli olduğunu aktaran Argat, “Bugün, ulaşım ve turizm alanında stratejik önceliklerimizi ortaya koyacağız. Sonraki toplantılarımız ise tarım ve hayvancılık ve sanayi konu başlıklarıyla gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve Adil Biçer, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Mustafa Baş, Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl Jandarma Komutanı Murat Kırbaç, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, KÜTSO yönetim kurulu üyeleri, ile Organize Sanayi Bölgelerinin başkanları katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Dolandırıcılar bu kez sahte servis plakası sattı!
        Dolandırıcılar bu kez sahte servis plakası sattı!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Eris varyantı habercisi!
        Eris varyantı habercisi!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre

        Benzer Haberler

        Kütahya'da kaçak kazı yapan 11 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da kaçak kazı yapan 11 şüpheli yakalandı
        Eşiyle tartışıp kendini otomobiline kilitledi; 1 saatte ikna edildi
        Eşiyle tartışıp kendini otomobiline kilitledi; 1 saatte ikna edildi
        Otomobilin teyp kısmında uyuşturucu bulundu, 2 kardeş tutuklandı
        Otomobilin teyp kısmında uyuşturucu bulundu, 2 kardeş tutuklandı
        Ekskavatörle kaçak kazı yapan 11 kişiye suçüstü
        Ekskavatörle kaçak kazı yapan 11 kişiye suçüstü
        Kütahya'da suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı
        Kütahya'da suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı