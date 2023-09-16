Simav'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içinde şüpheliler Y.G. (33), Ş.E. (26) ve R.Ö'nin (27) bulunduğu bir otomobili takibe aldı.

Yeşilköy yakınlarında durdurulan otomobilde ve şüphelilerin yapılan üst aramalarında 3 gram sentetik uyuşturucu ile 97 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.E. ve R.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.