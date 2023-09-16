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        Simav'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:42 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:45
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        Simav'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içinde şüpheliler Y.G. (33), Ş.E. (26) ve R.Ö'nin (27) bulunduğu bir otomobili takibe aldı.

        Yeşilköy yakınlarında durdurulan otomobilde ve şüphelilerin yapılan üst aramalarında 3 gram sentetik uyuşturucu ile 97 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.E. ve R.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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