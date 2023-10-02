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        Karslı peynir üreticisi Kütahya'daki yatırımını devlet desteğiyle büyüttü

        MUHARREM CİN - Kars'ta doğup büyüyen ve dede mesleği peynirciliği Kütahya'daki tesisinde sürdüren İhsan Tambulut, 15 yılda devletten aldığı hibe destekleriyle hem üretimini hem de istihdamı artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:04
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        Karslı peynir üreticisi Kütahya'daki yatırımını devlet desteğiyle büyüttü
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        MUHARREM CİN - Kars'ta doğup büyüyen ve dede mesleği peynirciliği Kütahya'daki tesisinde sürdüren İhsan Tambulut, 15 yılda devletten aldığı hibe destekleriyle hem üretimini hem de istihdamı artırdı.

        Peyniriyle ünlü Kars'ta, mesleği atalarından öğrenen 62 yaşındaki İhsan Tambulut, peynir çeşitleri ve tereyağı ürettiği Çanakkale'deki süt işleme tesislerini 2008 yılında Kütahya'nın Gediz ilçesine taşıdı.

        Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet göstermeye başlayan Tambulut, üretim kapasitesini artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığınla bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurarak 3 kez hibe desteği aldı.

        Kurumdan aldığı 1,5 milyon avro hibe ile yatırımını büyüten Tambulut, yine TKDK desteği sayesinde işletmesinin üzerine kurduğu güneş panelleriyle fabrikasının aylık ortalama 500 bin liralık elektrik giderini karşılıyor.

        İhsan Tambulut, AA muhabirine, TKDK desteğiyle ata mesleğini büyüttüklerini söyledi.

        Dedesi ve babasından öğrendiği mesleği geliştirdiğini belirten Tambulut, "Kars'ta babam ve dedemin imalathanesinde kelle kaşar yaparak mesleği öğrendim. Çocukluğum peynir imalathanesinde geçti. Ata mesleğini sürdürdüğüm ve bugünlere getirdiğim için çok mutluyum." dedi.

        - "Çalışanların yüzde 60'ı kadınlardan oluşuyor"

        Antalya ve Çanakkale'de 40 ton kapasiteli süt işleme tesisi kurduklarını ifade eden Tambulut, 2008'de ham madde temininde kolaylık olması bakımından yatırımlarını Gediz'e taşıdıklarını dile getirdi.

        Daha sonra üretim kapasitesini artırmak için arayış içine girdiklerini anlatan Tambulut, şöyle devam etti:

        "Yatırımımızı büyütmek için TKDK ile 2013 yılında görüşmelere başladık ve projemizi sunduk. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 3 milyon avroluk yatırımın 1,5 milyon avroluk kısmını TKDK'den hibe desteği olarak aldık. Yaptığımız yatırımlarla tesislerimizi 9 bin metrekare kapalı alana çıkardık ve ekipmanlarımızı modernize ettik. Süt işleme kapasitemizi ise günlük 250 bin tona ulaştırdık. Şu anda mevsime göre günlük 120 ila 180 bin ton sütü işleyebiliyoruz. Buna paralel olarak da istihdam sayımızı da 150'ye çıkardık. Çalışanların yüzde 60'ı kadınlardan oluşuyor. Böylelikle kadın istihdamına da katkı sağlıyoruz."

        Tambulut, bazı büyükşehirlerde bayilerinin bulunduğunu, üretim kapasitesini artırmaları sayesinde zincir marketlere de satış yaptıklarını belirtti.

        Enerji ihtiyacını, fabrikanın çatısına TKDK desteğiyle kurdukları güneş panellerinden karşıladıklarına değinen Tambulut, "Güneş enerjisi için 600 bin dolarlık yatırımımız oldu. Bunun 300 bin doları devletimizin sayesinde TKDK tarafından ödendi. Yaklaşık 2 yıldır fabrikamızın kullandığı elektriği, TKDK desteğiyle kurduğumuz güneş enerjisi sisteminden sağlıyoruz. Aylık 130 bin kilovatsaat elektrik üretmekteyiz." diye konuştu.

        İhsan Tambulut, imalatta kullandıkları ekipmanları modernize etmek için TKDK'ye bir proje daha sunacaklarını sözlerine ekledi.

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