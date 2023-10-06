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        Kütahya'daki 5 bin yıllık Aizanoi Antik Kenti'nin zenginlikleri FPV dronla görüntülendi

        MUHARREM CİN/SERGEN SEZGİN - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 199 yıl önce Avrupalı gezginler tarafından keşfedilen Aizanoi Antik Kenti, özellikle Roma döneminden kalma yapılarıyla bölgenin binlerce yıllık geçmişinden izler taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:05
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        Kütahya'daki 5 bin yıllık Aizanoi Antik Kenti'nin zenginlikleri FPV dronla görüntülendi
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        MUHARREM CİN/SERGEN SEZGİN - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 199 yıl önce Avrupalı gezginler tarafından keşfedilen Aizanoi Antik Kenti, özellikle Roma döneminden kalma yapılarıyla bölgenin binlerce yıllık geçmişinden izler taşıyor.

        Kütahya il merkezine 57 kilometre uzaklıkta yer alan Aizanoi, 1824'te Avrupalı gezginlerce keşfedildikten sonra 1830-1840 yıllarında incelenip tanımlandı.

        Alman Arkeoloji Enstitüsünce antik kentte 1926'da Martin Schede ve Daniel Krencker başkanlığında ilk kazılar yapıldı.

        Enstitü tarafından Aizanoi'de 1970'ten itibaren her yıl sistematik olarak yürütülen kazılar, 2011'de bu kurumun lisansının iptal edilmesinin ardından Türk arkeologlara verildi.

        Pamukkale Üniversitesinden uzmanlar tarafından yürütülen kazı görevi, 2022'de Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) devredildi.

        Aizanoi kazısı, Kütahya Valiliğinin desteğiyle, Gürok Turizm ve Madencilik ile Halk Yatırım sponsorluğunda DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun başkanlığında ekip tarafından 4 ayrı bölgede sürüyor.

        Erken Tunç Çağı'ndan itibaren 5 yıllık geçmişe sahip olan ve günümüzdeki adı Koca Çay olan Penkalas Çayı'nın iki yanına kurulu antik kentte bu yıl yürütülen çalışmalarda kazıların yanı sıra röleve restorasyon çalışmaları da yapılıyor.

        Çalışmalar kapsamında restorasyon projesi tamamlanan antik tiyatronun, kurul onayından sonra önceki yıllarda başlanan onarım faaliyetlerine yeniden başlanması hedefleniyor.

        Son iki yıldır Penkalas Çayı'nda yürütülen çalışmalarda, tamamen yıkılmış olan 3 numaralı köprünün son ayağı ve temelleri de ortaya çıkarılarak, köprünün antik çağda olduğu gibi ayağa kaldırılması planlanıyor.

        Antik kent, Anadolu Ajansı

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