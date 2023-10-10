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        Kütahya'da otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan kız çocuğu, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 20:27 Güncelleme: 10.10.2023 - 20:27
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        Kütahya'da otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
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        Kütahya'nın Simav ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan kız çocuğu, hastanede hayatını kaybetti.

        S.B'nin kullandığı 64 KV 304 plakalı otomobil, Şehitler Bulvarı'nda okul dönüşü yolun karşısına geçmeye çalışan İlayda Sağlam'a (12) çarptı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen İlayda Sağlam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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