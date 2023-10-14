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        Kütahya'da tarladan dönerken devrilen traktörün altından kalan sürücü öldü

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde devrilen traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:59 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:59
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        Kütahya'da tarladan dönerken devrilen traktörün altından kalan sürücü öldü
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        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde devrilen traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Tarlasında ekim yapan Mehmet Sarı'nın kullandığı 43 FH 732 plakalı traktör, dönüş yolunda Kutluhallar ile Kutlubeyler köyleri arasındaki Yarenüstü mevkisinde devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, devrilen traktörün altına kalan Sarı'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

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