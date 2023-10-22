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        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzüne balon bırakıldı

        Kütahya'da çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli akranları için gökyüzüne beyaz balon saldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:58
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        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzüne balon bırakıldı
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        Kütahya'da çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli akranları için gökyüzüne beyaz balon saldı.

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya Temsilciliğince Ulu Cami önünde düzenlenen etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren çocukları andı.

        TÜGVA İl Temsilcisi Saidi Furkan Coşgun, burada yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşanılanları protesto etmek için toplandıklarını belirtti.

        Filistin'de her gün onlarca çocuğun öldürüldüğünü dile getirilen Coşgun, şunları kaydetti:

        "Oradaki çocuklar, oyuncaklarla oynamaları gerekirken şarapnel parçalarıyla oynuyor. Hayal kurmaları gerekirken korkudan düşünemiyorlar. Buradaki tutumumuzla zulmeden kanlı eller ve şehit düşen küçük bedenler, anne ve babaların feryadı ve özgür Kudüs hatırlansın istiyoruz. Bugün Avrupa'da, ABD'de bir çocuğun tırnağı kırılsa dünya sallanıyor, yaygara koparılır ama Müslümanların şehit düşmesine, feryat edilmesine kulaklar tıkalı. Hani nerede sizin çocuk haklarınız, insan haklarınız?"

        Konuşmanın ardından çocuklar ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

        Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edilen programa, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ile vatandaşlar da katıldı.

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