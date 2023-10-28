Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Gediz'de sahte içki üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, sahte içki üretip pet şişeler içinde sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:07 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gediz'de sahte içki üretip sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, sahte içki üretip pet şişeler içinde sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı H.E'nin (59) evine operasyon düzenledi.

        Bu adreste yapılan aramada, pet şişeler içinde 10 litre etil alkol, 30 litre sahte votka, 10 litre sahte viski, 1 kilo 250 gram anason aroması ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyük Filistin mitingi başladı
        Büyük Filistin mitingi başladı
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Markette dehşet! Kasiyer kadına feci darp!
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da jandarma aranan 49 kişiyi yakaladı
        Kütahya'da jandarma aranan 49 kişiyi yakaladı
        Kütahya'da sivil toplum kuruluşlarından Gazze yararına kermes
        Kütahya'da sivil toplum kuruluşlarından Gazze yararına kermes
        Kütahya'da eğlence yerindeki darp ve silahla tehdit olayının 8 şüphelisi ya...
        Kütahya'da eğlence yerindeki darp ve silahla tehdit olayının 8 şüphelisi ya...
        Gediz'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Gediz'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Kütahya'da sahte ilanlarla dolandırıcılık iddiasıyla emlak ofi...
        GÜNCELLEME - Kütahya'da sahte ilanlarla dolandırıcılık iddiasıyla emlak ofi...
        Kütahya'da sahte ilanlarla dolandırıcılık iddiasıyla emlak ofisindeki 8 şüp...
        Kütahya'da sahte ilanlarla dolandırıcılık iddiasıyla emlak ofisindeki 8 şüp...