Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Üniversitelerde Siber Vatan'ın koruyucusu "beyaz şapkalı" hackerlar yetişiyor

        MUHARREM CİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) kapsamındaki Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'ta, "Siber Vatan" programı çerçevesinde kötü amaçlı yazılımların ve siber saldırılara karşı donanımlı gençlerin yetiştirilmesi amacıyla 180 üniversite öğrencisine eğitim verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:09 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversitelerde Siber Vatan'ın koruyucusu "beyaz şapkalı" hackerlar yetişiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUHARREM CİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) kapsamındaki Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'ta, "Siber Vatan" programı çerçevesinde kötü amaçlı yazılımların ve siber saldırılara karşı donanımlı gençlerin yetiştirilmesi amacıyla 180 üniversite öğrencisine eğitim verilmeye başlandı.

        Bölgede faaliyet gösteren 6 üniversite ile ZAFER arasında imzalanan protokoller doğrultusunda seçilen 180 öğrenciye siber güvenlik uzmanlığına hazırlık, beyaz şapkalı hacker (iyi niyetli siber güvenlik uzmanı), sızma testi, adli analiz, tersine mühendislik, malware (kötü amaçlı yazılım) analizi, web güvenliği, bilişim hukuku, saldırı tespit ve kayıt yönetimi gibi teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor.

        ZAFER Genel Sekreteri Veli Oğuz, AA muhabirine, Siber Vatan programının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, kalkınma ajansları ve 17 üniversitenin ortaklığında yürütülen çok özellikli bir program olduğunu söyledi.

        Bu kapsamda üniversitedeki gençlerin konuyla ilgili farkındalığının artırıldığını belirten Oğuz, "Yetenekli olan gençlerimiz tespit edilerek onların gelişimlerine katkı veriliyor. Onların bu alanda istihdamları sağlanarak ülkemizin de siber güvenlik konusundaki yerli ve milli bilince sahip nitelikli insan kaynağı ihtiyacı giderilmiş oluyor." dedi.

        Oğuz, ajansın "genç istihdam" temasıyla, bölgede Siber Vatan eğitimlerinin pilot uygulamasının geçen yıl Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) yapıldığını, eğitim verilen 45 öğrenciden 18'inin süreç sonunda istihdam edildiğini aktardı.

        Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'tan bu akademik yılda programa 737 öğrencinin başvurduğunu dile getiren Oğuz, "Düzenlediğimiz yetenek yarışması sonucunda her ilden tespit ettiğimiz 45 öğrenciyi 40 saat eğitime tabi tutacağız. 30 Ekim'de başlayan program kapsamında bu öğrencilerimize siber güvenlik konularında teknik ve uygulamalı eğitimler veriliyor." ifadesini kullandı.

        Oğuz, devlet kurumlarının siber alanda nitelikli personele ihtiyacının olduğuna değinerek, sadece saldırı değil, savunmada da siber güvenliğin ülke için büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Yerli ve milli bilince sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinin önemine işaret eden Oğuz, şunları kaydetti:

        "Kalkınma ajansları olarak kendi bölgelerimizde bu konuyu öncelemiş durumdayız. Siber Vatan konusu bizim özel çalıştığımız konulardan. Kalkınma Ajansı olarak biz önümüzdeki dönem sadece üniversite değil, lise düzeyinde de bu tür çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyor ve ona göre de aksiyon almayı planlıyoruz. Siber Vatan ülkemizin ve bireylerin güvenliğini sağlamak adına yerli ve milli bilince sahip gençlerimizi yetiştirmek en büyük amacımız."

        - "Önümüzde iki ay sızma testi eğitimi alacaklar"

        Kütahya'da eğitim veren siber güvenlik uzmanı Sadi Can Uslu da 4 yıldır Siber Vatan programında yer aldığını bildirdi.

        Siber Vatan savunmasının uzun soluklu bir süreç olduğunu kaydeden Uslu, "Burada öğrencilerimize beyaz şapkalı hacker yani 'etik bilgisayar korsanlığı' eğitim veriyoruz. Buradaki eğitim son olmayacak. Önümüzde iki ay sızma testi eğitimi alacaklar." diye konuştu.

        DPÜ öğrencilerinden Furkan Şahin, geçen yıl da katıldığı eğitimler sayesinde siber güvenlik alanında kendini geliştirdiğini belirtti.

        Ali Umut Soran, bilgisayar mühendisliği bölümünde ikinci sınıfa devam ettiğini bildirdi.

        Küçük yaşlardan beri siber güvenliğe ilgisinin olduğunu anlatan Soran, "siyah şapkalı" hackerlarla mücadele etmek için Siber Vatan'ın önemli bir platform olduğunu dile getirdi.

        Ümmügül Türk ise savunma alanında siber suçlarla mücadelede beyaz şapkalı hacker olmak için eğitime başvurduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        Ekim ayında 3 bin 567 Togg teslimatı
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        "Çok süratli ve golcü"
        "Çok süratli ve golcü"
        Netanyahu'nun başbakan olarak günleri sayılı mı?
        Netanyahu'nun başbakan olarak günleri sayılı mı?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!

        Benzer Haberler

        Kütahya'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Kütahya'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Kütahya'da valizinde uyuşturucu ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alın...
        Kütahya'da valizinde uyuşturucu ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alın...
        Polisten yarışmak isteyen sürücülere: Sizden ricam kendinizi düşünün
        Polisten yarışmak isteyen sürücülere: Sizden ricam kendinizi düşünün
        Takipteki minibüs polis araçlarına çarpıp takla attı: 6'sı polis 9 yaralı
        Takipteki minibüs polis araçlarına çarpıp takla attı: 6'sı polis 9 yaralı
        Kütahya'da devrilen minibüsün sürücüsü öldü
        Kütahya'da devrilen minibüsün sürücüsü öldü
        Kütahya'da Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı törenle açıldı
        Kütahya'da Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı törenle açıldı