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        Kütahya'da "İnsanlığın Gözyaşı Filistin İçin Çağrılı Afiş Sergisi" düzenlendi

        Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) işbirliğiyle hazırlanan, "İnsanlığın Gözyaşı" Filistin İçin Çağrılı Afiş Sergisi, törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 14:43 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:50
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        Kütahya'da "İnsanlığın Gözyaşı Filistin İçin Çağrılı Afiş Sergisi" düzenlendi
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        Kütahya Valiliği ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) işbirliğiyle hazırlanan, "İnsanlığın Gözyaşı" Filistin İçin Çağrılı Afiş Sergisi, törenle açıldı.

        Vali Musa Işın, Zafer Meydanı'ndaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamı tüm dünyanın gördüğünü söyledi.

        Filistin’de günlerdir süren bombardımanla bir milletin yok edilmek istendiğini belirten Işın, şunları kaydetti:

        "Bizler de bu insanlara maalesef sadece dua ile destek verebiliyoruz. Bu konuda bütün İslam aleminin beklentisi, Allah bu zulmü yapanların belasını vermesi yönündedir. Biz de bu temennide bulunuyoruz. Allah her iki dünyada onlara gün yüzü göstermesin. İsrail lanetlenmiş bir millet. Onlar bu vahşeti gösterecekler ki cenabı Allah’ın lanetine de maruz kalsınlar."

        DPÜ rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da sergilenen eserlerin büyük anlamlar ifade ettiğini dile getirdi.

        Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin ise sanatçıların Filistin’de yaşanan vahşete "dur" demeyi icra ettikleri sanatlarıyla yaptıklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar sergiyi gezdi.

        17 farklı üniversiteden 34 sanatçının hazırladığı 41 afişin sergilendiği sergi, gün boyunca gezilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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