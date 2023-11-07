Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Evini adeta "Orhan Gencebay Müzesi"ne çevirdi

        RAMAZAN DOĞAN - Güvenlik görevlisi Aziz Topcu, hayranı olduğu Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'a ait yüzlerce objeyi evinin salonunda sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evini adeta "Orhan Gencebay Müzesi"ne çevirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        RAMAZAN DOĞAN - Güvenlik görevlisi Aziz Topcu, hayranı olduğu Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'a ait yüzlerce objeyi evinin salonunda sergiliyor.

        Kütahya'da bir kamu kurumuna özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki Topcu'nun çocuk yaşta başlayan Orhan Gencebay sevgisi 32 yıldır devam ediyor.

        Henüz ilkokul çağındayken okul dönüşü evinde ünlü sanatçının "Ya Evde Yoksan" albümünü dinlemesiyle başlayan sevgi, yıllar süren hayranlığa dönüştü.

        Eşine evlenme teklifini Gencebay'ın "Kiralık Dünya" şarkısı eşliğinde yapan ve oğlunun ismini "Orhan Kayra" koyan Topcu, sanatçının kaset, CD, afiş, fotoğraf ve gazete kupürlerine ait bulabildiği her şeyi biriktirerek bunları evinin salonunda büyük bir titizlikle koruyor. Topcu'nun koleksiyonunda Gencebay'ın albüm kaset ve CD'lerinin tamamı hatta bazıları ikişer adet bulunuyor.

        Usta sanatçının "Hatasız Kul Olmaz", "Vazgeç Gönlüm", "Batsın Bu Dünya", "Dilenci", "Bir Teselli Ver", "Beni Böyle Sev" gibi hit olmuş eserleri evinde yankılanan Topcu, 7 yıl önce bir arkadaşıyla Gencebay'ı İstanbul'da ziyaret etti.

        Daha sonra eşi Derya Topcu ve oğluyla da sanatçıya ziyarette bulunan Topcu, zaman zaman Gencebay'la telefon görüşmesi yaparak halini hatırını soruyor.

        - Misafirlerine de dinletiyor

        Aziz Topcu, AA muhabirine, ilkokulda bir gün eve geldiğinde kasetler arasında Orhan Gencebay'ın "Ya Evde Yoksan" albümündeki şarkıların tamamını dinlemesiyle sanatçının müziğinin hoşuna gitmeye başladığını söyledi.

        Yaşı ilerledikçe Gencebay'ın diğer albümlerini edindiğini belirten Topcu, şöyle devam etti:

        "Orhan Gencebay'ı dinledikçe çok farklı bir müzik, çok farklı bir altyapı olduğunu fark ettim. O yaşlarda bunu fark etmiştim. Daha sonra Hatasız Kul Olmaz, Batsın Bu Dünya, Berhudar Ol, Ben Topraktan Bir Canım derken iyice araştırmaya başladım. Gerçekten Orhan Gencebay'ın şarkılarının bildiğimiz arabesk kalıbı gibi bir şeyin içine sokulmayacağını öğrendim, bunun farkına vardım. Dinledikçe müzikten, altyapılarından çok keyif almaya başladım. Sözleri çok güzel, okuması çok güzel. Bu şekilde bir hayranlık başladı bende. Kasetleri, CD'leri, gazete kupürleri, posterleri, afişleri, fotoğraflarını toplamaya başladım. Bende bu hayranlık gitgide arttı. Daha sonra Orhan Gencebay'ı görmeye niyetlendim. 2000'li yıllarda gittim, nasip olmadı göremedik. 2016'da bir arkadaşımla gittim, o gün nasip oldu Orhan Gencebay'la görüşmek, tanışmak. Bizi çok iyi karşıladı."

        Topcu, eşine evlenme teklifini Gencebay'ın "Kiralık Dünya" şarkısı eşliğinde yaptığını, bu eserin sözlerinin çok anlamlı olduğunu anlattı.

        Oğlunun adını Gencebay'dan esinlenerek "Orhan Kayra" koyduğunu anlatan Topcu, "Oğlum Orhan Kayra şu anda 5 yaşında. Onun şarkıları çıktığında, televizyonda ya da tabletinde gördüğünde 'Baba baba, Orhan Baba çıktı, Orhan Dede çıktı' diye o da şimdiden sevmeye başladı. Oğlumu da götürdüm, ailece yanına gittik. Zaman zaman gidip Orhan Gencebay'ı ziyaret ediyoruz. Orhan Gencebay'ın arşivini yıllardır biriktiriyorum, elime ne geçerse topluyorum." diye konuştu.

        Evine gelen misafirlerine koleksiyonundaki Gencebay şarkıları dinlettiğini kaydeden Topçu, "Misafirlerimizin, eşimiz dostumuzun da ilgisini çekiyor. Onlar da merak ediyorlar, bizimle beraber Orhan Gencebay dinliyorlar." dedi.

        Topcu, bazı koleksiyonerlerin arşivine yüksek fiyatlarla talip olduğunu ancak bunun değerinin maddiyatla ölçülemeyeceğini, bu nedenle reddettiğini sözlerine ekledi.

        Derya Topcu da kocasının sürekli Gencebay şarkıları dinlemesinden dolayı kendisinin de ünlü sanatçıya hayranlık duymaya başladığını belirtti.

        Topcu, eşinin evde olmadığı zamanlarda bile Orhan Gencebay dinlediğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
        1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
        CHP'de yeni dönem yarın başlıyor
        CHP'de yeni dönem yarın başlıyor
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
        Başkanlığa 3 aday!
        Başkanlığa 3 aday!
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde çok önemli operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde çok önemli operasyon!
        Muslera oynamak istiyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        Kocası boğup uçuruma attı! 9 gündür aranıyor
        Kocası boğup uçuruma attı! 9 gündür aranıyor
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Cani tutuklandı!
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da trafik kazasında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
        Kütahya'da trafik kazasında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti
        Kütahya'da "İnsanlığın Gözyaşı Filistin İçin Çağrılı Afiş Sergisi" düzenlen...
        Kütahya'da "İnsanlığın Gözyaşı Filistin İçin Çağrılı Afiş Sergisi" düzenlen...
        Kütahya'da sahipsiz köpeklerin kovalaması sonucu kaza yapan motosikletteki...
        Kütahya'da sahipsiz köpeklerin kovalaması sonucu kaza yapan motosikletteki...
        GÜNCELLEME - Kütahya'da durdurulan tırda 1 kilo 35 gram kokain ele geçirild...
        GÜNCELLEME - Kütahya'da durdurulan tırda 1 kilo 35 gram kokain ele geçirild...
        Kütahya'da durdurulan tırda 1 kilo 35 gram kokain ele geçirildi
        Kütahya'da durdurulan tırda 1 kilo 35 gram kokain ele geçirildi
        Kütahya iğne oyası coğrafi işaret tescili aldı
        Kütahya iğne oyası coğrafi işaret tescili aldı