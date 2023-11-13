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        Kütahya DPÜ'den İsrail ürünlerine boykot kararı

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), üniversitenin sosyal tesislerinde İsrail'in işgal politikalarına destek olan markalara ait ürünlerin satışının durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 14:25 Güncelleme: 13.11.2023 - 14:25
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        Kütahya DPÜ'den İsrail ürünlerine boykot kararı
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), üniversitenin sosyal tesislerinde İsrail'in işgal politikalarına destek olan markalara ait ürünlerin satışının durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

        DPÜ’den yapılan açıklamada, üniversitenin sosyal tesis ve kantinlerinde İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma destek veren şirketlerin ürünlerini boykot etme kararı verildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Gazze'de yaşanan insanlık suçuna destek veren markaların ürünlerinin satışı üniversitemizin sosyal tesislerinde ve kantinlerinde satışı yapılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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