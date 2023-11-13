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        Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kütahya'nın Simav ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:38
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        Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Kütahya'nın Simav ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Hisarbey köyünde ikamet eden ve kışlık odun ihtiyacını karşılamak için ormana giden Mustafa Karademir'in (78) kullandığı 43 ET 783 plakalı traktör Kestanelik mevkisinde devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, devrilen traktörün altında kalan Karademir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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