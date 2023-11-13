Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kütahya'nın Simav ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Hisarbey köyünde ikamet eden ve kışlık odun ihtiyacını karşılamak için ormana giden Mustafa Karademir'in (78) kullandığı 43 ET 783 plakalı traktör Kestanelik mevkisinde devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, devrilen traktörün altında kalan Karademir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.