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        Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

        Kütahya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 22:35 Güncelleme: 15.11.2023 - 22:35
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        Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
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        Kütahya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        A.K'nin kullandığı 43 EC 579 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Dumlupınar Mahallesi Kavşağı yakınlarında yolun karşına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Sede Çevir'e çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sede Çevir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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