Dünyaca ünlü Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu doğum gününde anıldı

Kütahya'da ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu'nun doğum günü nedeniyle panel düzenlendi.

Eserlerini ve mal varlığını bağışladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde düzenlenen panelde konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversite olarak Yakupoğlu’nun hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

Yakupoğlu’nun, Türk sanatına önemli katkılarda bulunmuş büyük bir sanatçı olduğunu dile getiren Kızıltoprak, "Hıdırlık Mescidini, Ana Sultan Türbesini, Gaybi Türbesini, Gür Çeşmeyi, Darulkurra'yı biz onun resimlerinden hatırladık. Bugün bu eserler restore edilip Kütahya'nın ve Türk-İslam medeniyetinin orijinal halleriyle hizmetine sunuluyorsa bunda rahmetli Yakupoğlu'nun büyük katkısı var. Nur içinde yatsın. Bütün gençlerimiz böylesine büyük atalara sahip oldukları için övünsünler. Gençlerimiz onların yerini almak için gayret etsinler. Temennimiz ve duamız budur." diye konuştu.

Panelde hat sanatçısı Prof. Uğur Derman ve tezhip sanatçısı Prof. Dr. Çiçek Derman da Yakupoğlu hakkında birer konuşma yaptı.

Programda Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesince daha önce yapılan ve Ahmet Yakupoğlu Müzesi'ne bağışlanan ünlü ressamın balmumu heykeli ile çoban ressam olarak tanınan ressam Halil Kırkıl resim sergisinin açılışı yapıldı.

Rektör Kızıltoprak, panelistlerle Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi idarecilerine ve ressam Kırkıl'a programa katkılarından dolayı teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.