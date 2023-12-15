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        Kütahya'da sahibinden kaçan deve kuşu kara yoluna girdi

        Kütahya'nın Gediz ilçesindeki bir çiftlikten kaçan deve kuşunun kara yolunda ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 19:17 Güncelleme: 15.12.2023 - 19:25
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        Kütahya'da sahibinden kaçan deve kuşu kara yoluna girdi
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        Kütahya'nın Gediz ilçesindeki bir çiftlikten kaçan deve kuşunun kara yolunda ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Alınan bilgiye göre, Gediz-Kütahya kara yolunda bir deve kuşunun koştuğunu gören sürücüler yetkililere haber verdi.

        Bölgeye gelen Gediz Belediyesi Veteriner Hekimliği personeli, Hacıbaba Mahallesi mevkisinde deve kuşunu yakaladı.

        Ekipler, yakınlardaki bir çiftlikten kaçtığı belirlenen deve kuşunu sahibine teslim etti.

        Bu arada, deve kuşunun kara yolunda koşarak ilerlediği anlar, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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