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        Kütahya'da üniversite öğrencileri yemekhanelerdeki atıkları ayrıştırarak geri dönüşüme katkı sağlıyor

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) yemekhanelerdeki atıklar, öğrenciler tarafından ayrıştırılarak geri dönüştürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 09:57 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:57
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        Kütahya'da üniversite öğrencileri yemekhanelerdeki atıkları ayrıştırarak geri dönüşüme katkı sağlıyor
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) yemekhanelerdeki atıklar, öğrenciler tarafından ayrıştırılarak geri dönüştürülüyor.

        DPÜ Genç Tema Topluluğundaki öğrencilerin yürüttüğü proje kapsamında üniversitenin yemekhanelerine kurulan stantlarla yemek artıkları ayrıştırılıyor. Tabldotlardaki plastik ve benzeri atıkları belediyenin geri dönüşüm sistemine entegre eden öğrenciler, yemek artıklarını ise sahipsiz hayvanların beslenmesi için kullanıyor.

        Genç Tema Topluluğu Danışmanı DPÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Işık, AA muhabirine, topluluk olarak doğal varlıkları koruma amacıyla hareket ettiklerini söyledi.

        Üniversitenin yemekhanelerinde yaklaşık bir aydır doğal olmayan atıklar ile doğal atıkları birbirinden ayırdıklarını belirten Işık, şunları kaydetti:

        "Özellikle organik artıkları buradaki köpeklerin beslenmesi için değerlendiriyoruz. Geri dönüşüme ayrılan diğer doğal olmayan artıklar da kentteki tesislerde değerlendiriliyor. Böylece doğal kaynakların daha az tüketilmesi, gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir gelecek bırakılması için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki burada en büyük katkı tüm bu paydaşlar, özellikle öğrencilerimizin bu konuda duyarlı olmaları. İnsanların bu konuda bize gereken desteği, doğal kaynakları tüketirken iki kez düşünerek hayatlarına devam etmeleri sürdürülebilirliği sağlayacaktır."

        Işık, yemekhaneden hizmet alan üniversite öğrencilerinin de bu konuda bilinçlendiğini anlattı.

        Genç Tema Topluluğu üyesi öğrencilerden Ece Demircan ise projede yer aldığı için duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Böyle bir yardımda bulunmak benim için çok keyifli ve çok eğlenceli geçiyor. Bu proje sayesinde sosyalleşmiş de oluyorum." dedi.

        Ömer Faruk Ünsal da yemek artıkları ile plastik atıkları birbirinden ayırdıklarını belirterek, "Bu şekilde hem ekonomiye hem de doğaya katkıda bulunmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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